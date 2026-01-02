The Rock podría luchar en WrestleMania 43

Muchos fans se sintieron decepcionados por la no presencia de The Rock en WrestleMania 41, especialmente porque Travis Scott apareció y ayudó a John Cena a ganar el Campeonato Indisputable WWE, y «The Final Boss» no se involucró en lo absoluto en esta historia tras haber sido el que llevó a Cena al bando rudo durante la conclusión de Elimination Chamber. De hecho, a pesar de las especulaciones que surgieron durante el 2025, «The Great One» no ha vuelto a aparecer en televisión.

► WrestleMana 43 marcaría el retiro de The Rock

The Rock mencionó hace varios meses que no tenía previsto una continuación de su historia tras Elimination Chamber el año pasado, y no está previsto que aparezca en WrestleMania 42. Sin embargo, parece que ya hay una enorme oferta sobre la mesa para WrestleMania 43 en Riad, Arabia Saudita, y podría marcar el último combate que tenga como luchador.

Según informó recientemente Andrew Baydala en su cuenta de X, The Rock ha vuelto a las conversaciones con la WWE, pero no para WrestleMania 42, sino para WrestleMania 43, aunque todavía no hay nada en firme y el luchador-actor no está totalmente convencido con la idea.

“Antes de que estos ‘rumores’ se desaten de nuevo, The Rock NO luchará en WrestleMania de este año. La ‘gran oferta’ en discusión es para WrestleMania 43 del próximo año en Arabia Saudita, y parece haber dudas sobre si proceder, dado que The Rock sabe que probablemente será su último combate”.

Ahora, con WrestleMania en Riad el próximo año, la WWE claramente está intentando organizar un último combate con The Final Boss en un escenario internacional y que vendría precedido de una gran cantidad de dinero que los árabes son capaces de colocar. La gran pregunta: ¿Aceptará The Rock luchar en lo que podría ser su último combate, en territorio saudí?. Hay mucho tiempo para definirlo, y en la lucha libre no puede darse nada por descartado.