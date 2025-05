The Rock pensó que Hornswoggle era un niño de Make-A-Wish

Hornswoggle rememora cómo fue su primer encuentro con The Rock durante la grabación de un show de WWE. Nunca compartieron el cuadrilátero y en realidad no fueron compañeros de elenco como tal ya que para cuando el exCampeón de Peso Crucero entró a la compañía el exCampeón Mundial de Peso Completo ya la había dejado para triunfar en Hollywood. Aunque mientras uno se desarrollaba como Superestrella el otro regresaba de cuando en cuando y seguro que se encontraron muchas veces tras bastidores.

Y ahora vamos a descubrir la primera de todas a través de las recientes declaraciones de Hornswoggle en Insight with Chris Van Vliet:

«Estaba con un traje, un traje de verdad, no mi disfraz de duende, con mi bolso de equipo, y me iba a encontrar con él detrás del telón cuando regresara. En mi mente, somos mejores amigos. Veo a mi amigo Dwayne regresar por la cortina, ¡aquí vamos! Le digo: ‘Hey, muchas gracias por volver. Gracias por lo que vas a hacer por WrestleMania y por lo que vas a hacer por la empresa. Me alegra tenerte de vuelta. Encantado de conocerte. Me llamo Dylan.’ Él extiende la mano y dice: ‘¿Te la pasaste bien esta noche, amigo?’ Me da una palmada en el hombro y se va. Y yo pienso: ‘Oh no. Él no sabe que trabajo aquí.’

Yo había salido en el show justo antes. Le conté a Kofi, pensando que me apoyaría y tendría mi espalda. Me apoyó mandando mensajes a 97 personas al instante mientras conducía, porque no podía esperar. En 30 segundos, ya tenía un montón de mensajes de gente diciéndome: ‘¿The Rock pensó que eras un niño de Make-A-Wish, eh?’

Big Show lo encaró la semana siguiente por eso, porque le llegó la historia. Y The Rock respondió: ‘Sí, sí, lo pensé. No veo el show.’ Yo también hablé con él sobre eso. Y me dijo: ‘Sí, Big Show ya me regañó por eso.’”