The Rock no estará presente en Crown Jewel

The Rock no solo es noticia por lo que ha hecho y su reciente aparición en WWE Bad Blood, sino que también continúa trabajando en las diferentes películas en Hollywood, dado que desde hace mucho tiempo decidió dedicarse a tiempo completo a la actuación, y recientemente se conoció de que formará parte de la tercera edicion de la película Jumanji.

►The Rock se encuentra en Alemania

Tras su sorprendente aparición en Bad Blood, muchos fanáticos se preguntan si The Rock hará alguna aparición especial en Crown Jewel, para echarle más combustible a la historia en curso que llevan los miembros y ex miembros de The Bloodline. Sin embargo, ese no parece ser el caso, ya que a pocos minutos de que inicie el evento premium en Arabia Saudita, The Great One recurrió a su cuenta de Instagram y subió una foto de sí mismo llegando a Alemania, confirmando que ahora está en Berlín para participar en una gira de prensa para su muy esperada película «Red One». Por lo tanto, se asume que no estará en Crown Jewel hoy, pase lo que pase.

“Eagle ha aterrizado 🦅 🛬 Berlín. Hagámoslo Alemania 🥃 #PressTour #RedOne🎅🏾”

La película Red One llegará a los cines de todo el mundo el 15 de noviembre de 2024, y luego llegará a Amazon Prime, y tendrá como protagonistas a The Rock, Chris Evans y Lucy Liu.

Ahora, queda por ver cuándo The Rock hará su regreso a la televisión de la WWE, ya que existe la intriga por saber qué bando tomará, luego de hacer una extraña cuenta de tres en su última aparición en Bad Blood.