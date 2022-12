The Rock no es el luchador favorito de Ricky Starks

The Rock ha influenciado a incontables luchadores que navegan por el mundo de los encordados en estos momentos, como es el caso de Ricky Starks, uno de los que hace esa inspiración muy visible; de hecho, visualmente, en su aspecto, se nota. Es más, en el Dynamite de la semana pasada, MJF la utilizó en su contra, llamándolo «The Rock de tienda de dólar»; recordemos que los dos se enfrentarán esta noche por el Campeonato Mundial AEW. No obstante, La Roca no es el luchador favorito del «Absolute».

► The Rock no es el favorito de Ricky Starks

Durante su reciente entrevista con ComicBook.com, el luchador de 32 años aclaraba que no fue una gran inspiración para él; lo señala como su tercer luchador favorito. Aunque no menciona quienes son los dos primeros. Quizá algún día inspire a las nuevas generaciones a emprender una carrera en la lucha libre profesional.

“Digo esto todo el tiempo, The Rock no era mi luchador favorito. Era como mi luchador número tres favorito. Eso no es para desacreditar a The Rock por ningún tipo de talento que tenga, pero digo eso para decir que no fue una gran inspiración.

“Siempre digo esto: no odio las comparaciones. Sin embargo, lo que sí odio es que me desacrediten por mi creatividad natural en lugar de que alguien diga: ‘Bueno, literalmente estás copiando a The Rock’, lo cual no es cierto en absoluto. Si por casualidad, alguien piensa que soy Rock-lite, entonces está bien”.

Veremos si esta noche Ricky Starks vence a MJF para ganar el Campeonato Mundial AEW. Os lo contaremos todo en Súper Luchas.