The Rock no cierra la puerta a WrestleMania 43

Muchos fans se sintieron decepcionados por la no presencia de The Rock en WrestleMania 41, especialmente porque Travis Scott apareció y ayudó a John Cena a ganar el Campeonato Indisputable WWE, y «The Final Boss» no se involucró en lo absoluto en esta historia tras haber sido el que llevó a Cena al bando rudo durante la conclusión de Elimination Chamber.

A pesar de las especulaciones que surgieron durante el 2025, «The Great One» no ha vuelto a aparecer en televisión; no obstante, un informe reciente dio cuenta de que podría estarse gestando un último combate para él en WrestleMania 43, en lo que podría ser su última aparición como luchador, descartándose además su participación en la edición de este año.

► The Rock podría luchar por última vez en WrestleMania 43

Durante las últimas horas, The Rock ha comentado oficialmente sobre los crecientes rumores sobre su posible participación en WrestleMania 43, y aunque no confirmó nada, dejó claro que las cosas van por buen camino. Precisamente, en declaraciones recientes a Raffi Talks, «The Great One» respondió a los informes de que Arabia Saudita está presionando mucho para que él y «Stone Cold» Steve Austin asistan a WrestleMania 43 en 2027, manteniéndose optimista sobre una posible aparición en el evento, sin confirmar absolutamente nada.

«Bueno, les puedo decir que estoy emocionado por la marca WrestleMania. Estoy emocionado por The Kingdom porque es un gran espectáculo. Y también estoy emocionado, no solo por la marca, sino también por que nuestros atletas puedan participar en un evento como ese. Es un evento global, y estoy deseando que llegue».

«En cuanto a las conversaciones que he estado teniendo, ¿buenas o malas? Bueno, todo bien. Siempre será bueno«.

Si bien aún no hay nada confirmado, parece que The Rock ha dejado la puerta abierta para una aparición en WrestleMania 43, sugiriendo que las negociaciones avanzan sin problemas.