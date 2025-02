Paren las rotativas, que The Rock ha llegado. Anoche, lo que parecía simplemente el penúltimo episodio de SmackDown antes de Elimination Chamber: Toronto, con un cartel no demasiado notorio, acabó siendo una cita imperdible para los seguidores de WWE. «The Final Boss» (no, desgraciadamente no se trataba de Meiko Satomura) tenía algo que anunciar sobre WrestleMania 42. Y algo más.

No sólo a nosotros los medios nos pilló por sorpresa su regreso. Según reporta Fightful, el equipo creativo de WWE apenas tuvo constancia de ello con antelación, y todo lo programado para el show tuvo que quedar, en mayor o menor medida, alterado por la presencia de La Roca. Y si bien por motivos promocionales el anuncio de la sede de WrestleMania 42 se hacía necesario, la otra parte de su discurso dejó más preguntas que respuestas.

Como si estuviera poseído por el espíritu de David Lynch (DEP), The Rock dijo querer «el alma» de Cody Rhodes en pos de que se convierta en «su campeón», tras confesar que desde WrestleMania XL había tomado cariño por el ex-AEW. Y lo más hilarante, con el propio Rhodes enfrente, quien no supo muy bien cómo reaccionar cuando en el cierre del segmento, el «Brahma Bull» le emplazó a darle una respuesta la noche de Elimination Chamber: Toronto.

► WWE y el «entertainment»

Al fin y al cabo, The Rock y WWE han conseguido que hoy no se hable de otra cosa entre la comunidad luchística, en un runrún que seguramente se mantenga hasta la celebración de Elimination Chamber: Toronto. Y para añadir mayor oscurantismo, durante una inusual rueda de prensa posterior a SmackDown, The Rock expuso lo siguiente.

«En el mundo de la lucha libre profesional, como todo el mundo sabe, esto culminaría en un combate. Pase lo que pase, todo acaba en el ring. Lo que de verdad me encanta de este extraño aire del personaje de ‘The Final Boss’ es que, como un unicornio blanco, la historia de ‘The Final Boss’ y Cody Rhodes no trata sobre el Campeonato WWE, no trata sobre un combate, no trata sobre sangrar o algo que sea parte de nuestro mundo. No tiene por qué llevar a un combate. Es un lugar muy especial, creo. Creativamente, en cuanto a personaje, pensad lo divertido que puede ser».

The Rock ahora habla de ir más allá de la lucha libre. Y no puedo soslayar estas declaraciones recientes de Michael Cole comentando el acuerdo WWE-Netflix.

«Por eso Netflix nos quería. Netflix entiende que, ante todo, somos una entidad de narración de historias. Ya no somos lucha libre profesional, no lo hemos sido por muchos años. Somos un producto de entretenimiento. Necesitamos historias para que nuestros fanáticos se involucren emocionalmente con nuestros personajes […]»