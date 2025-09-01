The Rock llora por ovación de 15 minutos en Venecia

En la tarde de este lunes, The Rock y Emily Blunt estuvieron en el importante Festival de Cine de Venecia, presentando a importantes críticos la primera impresión de su nueva película, denominada The Smashing Machine y dirigida por Benny Safdie.

Pues bien, la cinta ya está dando de qué hablar, dado que los expertos en cine de Rotten Tomatoes le han dado un porcentaje del 100 por ciento de aceptación, siendo esta la película mejor calificada que alguna vez haya hecho Dwayne Johnson.

► The Rock rompe en llanto por ovación a su trabajo en The Smashing Machine

Sumado a esto, The Rock recibió una increíble ovación en pie de 15 minutos luego de que se emitiera la cinta en Venecia y le gustara a todos los presentes. Para ver el video dar click aquí.

Ramin Setoodeh, experto en cine y Coeditor en Jefe de Variety, señaló en su cuenta oficial de X, antes Twitter:

“Dwayne Johnson rompió en llanto durante la ovación de pie de 15 minutos en el #Venezia2025 por The Smashing Machine. No se había visto tanta emoción en el Lido desde que Brendan Fraser inició aquí su campaña al Óscar hace cuatro años con The Whale».