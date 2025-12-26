The Rock lamentó no hablar con su padre antes de fallecer

Dwayne “The Rock” Johnson acaba de hablar abiertamente sobre uno de los capítulos más desgarradores de su vida: las últimas semanas antes del fallecimiento de su padre, Rocky Johnson, quien falleció a inicios del 2020. Este tipo de situaciones nos muestra que hasta las Superestrellas más exitosas tienen que lidiar a veces con duros momentos familiares, y que a veces se quedan sin resolver.

► The Rock tuvo una discusión con su padre y no pudo reconciliarse

Durante una conversación en Artist Friendly con Joel Madden, The Rock admitió que en el 2019 estaba en medio de una pelea con su padre y que nunca tuvo la oportunidad de hacer las paces antes de morir. De hecho, el luchador-actor estaba tan atormentado por la situación que lamentó profundamente no haber podido hablar con su padre para reconciliarse, tras darse cuenta que ya era demasiado tarde.

“Tuvimos una gran pelea en la Navidad de 2019… fue horrible. Una de las peleas más grandes que hemos tenido por unas tonterías… y luego, como un mes después, falleció. Y no nos hablábamos”.

«Me llamó y no contesté… Estaba en el partido de mi hijo. Pensé: ‘Le devolveré la llamada’. Y luego, como un par de días después, se fue.»

«Es extraño; es como si tu padre siempre se fuera antes que tú… incluso en la muerte. Y algo sucedió cuando falleció… Siento que estamos más unidos que nunca cuando él estaba aquí».

«Aun así, terminamos con un: ‘Bueno, te quiero. Yo también te quiero’. Lo cual estuvo bien, amigo. Pero nunca lo había visto así… Siento que llegamos a un buen punto.»