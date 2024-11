The Rock: «La experiencia de WrestleMania XL fue fantástica»

Mientras todos los fanáticos de WWE esperan su regreso y hablamos de que siempre que existe la oportunidad vuelve, de que su «Campeonato del Pueblo» es muy popular en el elenco, o de que Cody Rhodes lo ama, The Rock repasa cómo vivió la temporada de WrestleMania en 2024.

► The Rock en WrestleMania XL

«Me la pasé increíble. Cody, Seth y Roman, fue una locura. Yo crecí en el mundo de la lucha libre profesional. No hay nada como cuando empieza la música y el público se vuelve loco. [Fallon comentó que parece que La Roca está en casa cuando está en el ring]. Es una buena manera de decirlo. Yo crecí en el mundo de la lucha libre profesional, siguiendo las carreras de mi abuelo y mi papá. Mi abuelo y mi papá luchaban aquí en el [Madison Square Garden] en los años 70, y aquí vengo yo, tratando de no arruinar el legado que dejaron. Y de repente, el negocio ha crecido hasta convertirse en lo que es ahora. TKO ahora es dueño de la WWE, y tengo el honor de formar parte de la junta directiva de TKO. Es un momento de círculo completo. Es una locura. Empecé con siete dólares, y ahora… [Fallon dijo que ya no es así], ahora ya no son siete dólares [ríe]».

En el mayor evento premium del año, «The Final Boss» fue junto al «American Nightmare», Roman Reigns y Seth Rollins el protagonista del promocionado como «más grande combate de parejas de todos los tiempos» en la primera noche, resultando él y el «OTC» vencedores.

En la segunda, intentó ayudar a Roman a derrotar a Cody sin éxito. Y en el programa posterior de Raw tuvo un cara a cara con el nuevo y actual Campeón Indiscutible que prometía un futuro mano a mano que está por ver si finalmente se disputa en la edición 41 de WrestleMania.

