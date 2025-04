The Rock: «John Cena es el GOAT, punto»

The Rock, para molestia del Universo WWE, no apareció en WrestleMania 41, pero sí estuvo viendo la victoria de John Cena por su 17º Campeonato Mundial de WWE.

Anteriormente, lo leíamos comentando que el evento podría haber sido. Ahora, atendamos a sus recientes declaraciones en The Pat McAfee Show:

«John convirtiéndose en 17 veces campeón mundial peso completo y legitimándose como el GOAT, sin ninguna duda. Punto. Ahora está en el Monte Rushmore. Hay que sacar a alguien para ponerlo a él. Dusty (Rhodes) se va a la parte de atrás, él siempre estuvo en mi Monte Rushmore. Ahora pasa atrás conmigo. Al final de la noche, con John levantando ese título, ese era el objetivo principal, la estrella del norte. Me encantó y amé ese momento.

Creo que va a tener una carrera increíble como heel. Lo que me encanta de John es que los fans están totalmente conectados y comprometidos con su giro heel. He visto a algunos fans diciendo: ‘Realmente no creo que sea un tipo malo. Solo está interpretando a un villano’. Y la verdad es que no tienes que creer que sea un tipo malo. ¿Sabes por qué? Porque no lo es. Es un buen tipo. Lo conozco desde hace 20 años, hemos pasado de todo, subidas, bajadas, el infierno y de regreso. Hablamos y nos escribimos todo el tiempo. Él no es un villano. Simplemente está diciendo la verdad ahora. Y puedes sentirlo en cómo se expresa. Está diciendo la verdad.