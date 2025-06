The Rock, Chris Jericho, ¡y un golpe de Bruce Willis!

El 15 de junio de 2002 (pronto llegaremos a este día en nuestra sección «Hoy en la historia«) la WWE celebró un show no televisado de su marca SmackDown en el Neal S. Blaisdell Center en Honolulu, Hawái (Estados Unidos). Entre otras luchas, se pudo ver a The Hurricane defendiendo contra Jamie Noble el Campeonato de Peso Crucero o a Rikishi derrotando en un mano a mano a Kurt Angle.

► The Rock (con Bruce Willis) vence a Chris Jericho una última vez

Así mismo, en el combate principal, The Rock venció a Chris Jericho en la que acabaría siendo la última vez el uno contra el otro sobre un cuadrilátero. Pero no es por este detalle por el que se recuerda sino por la historia que nos ocupa ahora. Resulta que ambos se fueron a la zona del público a seguir con su enfrentamiento y allí estaba la estrella de cine Bruce Willis disfrutando del espectáculo.

Willis estaba en la ciudad debido a la filmación de la película En defensa del honor. Pero no se limitó a ver la acción sino que entró en ella. El propio Jericho lo cuenta en su autobiografía, A Lion’s Tale: Around the World in Spandex:

“Ya teníamos una química perfecta en ese momento. Todo lo que hacíamos provocaba una tremenda reacción del público, incluido Bruce Willis, que estaba sentado en primera fila. “Derribé a Rocky al suelo y empecé a gritarle a la cara a lo Bruce Willis, todo despeinado. Bruce me miraba con una mezcla de diversión y desconcierto mientras Rocky se recuperaba del golpe y me sujetaba los brazos por detrás. Le dijo a Bruce que me golpeara, mientras los fans gritaban entusiasmados. Apreté la mandíbula, pensando que me daría una bofetada en la cara o, al menos, lanzaría un golpe al estilo de Hollywood. Echó el brazo hacia atrás y, con toda la fuerza de John McClane… me dio un cabezazo en el estómago. Me desplomé en el suelo riéndome y le dije: ‘¡Vamos, Bruce! ¿Cómo esperas que venda eso?’«.

Jericho cuenta también que luego del evento fueron a cenar juntos y tuvo la oportunidad de conocer mejor a Willis.

“Bruce era muy sencillo y fácil de tratar. Pasamos la mayor parte de la noche hablando de música y de nuestras bandas.”

También revela que el actor de Hollywood le aconsejó a The Rock enfocarse en el cine y dejar atrás la lucha libre:

“No pasó mucho tiempo antes de que Rock tomara en serio sus palabras y dejara la WWE para siempre…”.

Al terminar la cena, Willis le propuso a Jericho ir con su familia al día siguiente a un parque acuático pero no podía:

“¡Ah, qué lástima!” (respondió Willis). «Voy a llevar a mis hijas y a sus amigas al gran parque acuático en Waikiki mañana como regalo de cumpleaños. Si no se fueran, me encantaría que vinieran. Renté todo el lugar solo para nosotros.”