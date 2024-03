The Rock: «Hice la lucha libre cool y emocionante de nuevo»

Aunque recientemente LA Knight declaró que no podía decirse que la lucha libre era cool o chévere de nuevo gracias a que The Rock decidió retornar a WWE, parece ser que Dwayne Johnson leyó estas declaraciones y le respondió indirectamente a LA Knight a través de su cuenta de X, antes Twitter, para dejar en claro que realmente sí considera que la lucha libre es cool de nuevo gracias a él.

A través de su cuenta de X, La Roca declaró que gracias a él, la lucha libre está on fire de nuevo. Estas fueron sus declaraciones:

The Rock has made pro wrestling cool and exciting – again.

The Rock has made pro wrestling unpredictable and he’s changed the game and raised the bar – again.

The Rock is THE most electric, disruptive, distinctive, and hottest heel professional wrestling has seen in the last… pic.twitter.com/nJWuhRHxxn

— Dwayne Johnson (@TheRock) March 24, 2024