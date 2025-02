The Rock presentó cambios en su tema de entrada en WWE cuando apareció en escena durante el episodio de SmackDown del 21 de febrero. Después del clásico «If ya smell…«, comenzó a sonar la canción ‘The Block Is Hot‘ de Lil Wayne antes de que volviera a sonar ‘Electrifying‘ mientras al mismo tiempo se mostraban imágenes de Nueva Orleans, ciudad que albergó el programa.

► Un remix de su tema de entrada

Una vez terminado el mismo, «The Final Boss» comentó este cambio en una inusual conferencia de prensa:

«Siempre he sido un gran fan de Lil Wayne. Siempre he sido un gran fan del hip-hop de Luisiana, desde Master P, Juvenile, Birdman, 504. Todos esos tipos. Esos son mis tipos. Crecí en Miami y el sur de Florida. Esas son mis influencias. Me encantan todos ellos.

Sentí que, ya que venimos a Nueva Orleans, tenía un gran anuncio: vamos a traer WrestleMania a Nueva Orleans. Durante años, antes de salir a luchar en estos combates, ya fuera aquí en Nueva Orleans o en cualquier parte de Estados Unidos y del mundo, siempre escuchaba a todos esos tipos.

Pensé, ahora que voy a salir, tomemos un momento. Quería dar amor y respeto a los OGs. Esta es la ciudad de Lil Wayne. Me encanta Kendrick, es mi tipo. Me encanta la NFL y me encanta el Super Bowl. Me encantó su presentación. Esta fue mi forma de mostrar amor al OG de Nueva Orleans, y ese es Lil Wayne. ‘The Block is Hot’, en específico, quería esa canción».