The Rock: «Estaré en el debut de WWE RAW en Netflix»

La leyenda viviente de WWE The Rock confirma que acudirá al primer episodio de RAW que se emitirá en la nueva era de WWE en Netflix.

► No podía faltar

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dwayne Johnson (@therock)

«Además de tener a mis tres hijas, mi título de Alto Jefe Samoano, Alto Jefe Seiuli, es uno de los mayores honores de mi vida.

Di mi palabra e hice un compromiso hace 20 años con Su Alteza, el Alto Jefe Maleatoa Tunamafili II, y con nuestro pueblo de Samoa, de que «dejaría atrás mis maneras juveniles» (bueno, lo intento 😅) y llevaría mi cultura samoana, polinesia y afroamericana por todo el mundo con gran respeto, orgullo, amabilidad, MANA, humildad y espíritu guerrero.

Fa’a Samoa (la forma de ser samoana)

Después de 20 años llevando con orgullo nuestra cultura por todo el mundo, no puedo esperar para pronto regresar a casa en Samoa. Ya siento escalofríos solo de pensarlo 🇼🇸❤️💪🏾

Hasta entonces, volveré a casa con WWE mañana por la noche mientras hacemos historia en Netflix y comenzamos una nueva y emocionante era.

Mañana por la noche está dedicada a mi abuelo, el Alto Jefe Peter Maivia, mi abuela, Lia Maivia, mi padre, Rocky “Soulman” Johnson, y a mis ancestros que han ALLANADO el camino.

~ Alto Jefe Seiuli».

Probablemente, «The Final Boss» únicamente se presentará frente a los fanáticos para saludar, añadir más emoción a la gran cita, e incluso adelantar cuando podría volver a aparecer o puede que a luchar en WWE. No obstante, en los últimos días se ha estado especulando con la posibilidad de que él mismo sea el verdadero líder de The Bloodline y no Solo Sikoa, quien en el mismo show enfrentará a Roman Reigns por el Ula Fala. ¿Y si The Rock aparece para interferir en el combate en favor del supuesto actual mandamás de la facción?