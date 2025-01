The Rock estará en NXT New Year’s Evil

En una sorprendente noticia, a través de su cuenta de Instagram, The Rock anunció que estará mañana martes 07 de enero de 2025, en NXT. Será su primera e histórica aparición en la marca dorada y negra.

The Rock apareció luego de una promo de Triple H en donde dio inicio a esta nueva era de Raw y de WWE, a la cual llamó la Era Netflix. Compartió con los fans y aprovechó para mostrar su cariño y su apoyo al Campeón Indisputable WWE, Cody Rhodes y su primo, Roman Reigns.

Luego, apareció de nuevo y le puso el Ula Fala a Roman Reigns para coronarlo como el verdadero Jefe Tribal tras su victoria sobre Solo Sikoa. Al volver al vestidor, su equipo empezó un Live en Instagram y allí se le vio compartiendo con Triple H, Reigns, varias Superestrellas WWE y hasta compartiendo un trago de su tequila con Rhodes tras decirle que venía en «son de paz».

Finalmente, se metió en su camioneta, aceleró, pero se detuvo rápidamente y la cámara lo siguió para decir que mañana iba a ver a los fans en NXT. Recordemos que su hija, Ava Raine, es la Gerente General de la marca.

Mañana será el especial NXT New Year’s Evil 2025, se emitirá desde la Shrine Expo Hall en Los Ángeles, California y se emitirá en vivo por The CW. Este es el momento en el que La Roca anunció su presencia mañana en NXT:

The Rock just said on Instagram live that he will be on #WWENXT tomorrow! pic.twitter.com/72RhO8dlUQ

— Ringside News: WWE & AEW Wrestling News (@ringsidenews_) January 7, 2025