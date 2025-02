The Rock está furioso por filtraciones

Cortico y al pie: The Rock no luchará en WrestleMania 41. Pero lo que molesta a The Rock es que se haya filtrado esa información.

Recordemos que el mes pasado les confirmábamos que habían planes de un mano a mano entre Cody Rhodes y The Rock en WrestleMania, pero fue descartado, por diferencias creativas entre la cúpula directiva de WWE y el directivo de TKO, The Rock.

Pues bien, parece que hay más.

►Así se enoje The Rock, aquí van más detalles

Según Dave Meltzer en el Wrestling Observer Radio, WWE sabía desde Bad Blood en octubre que The Rock no estaría disponible para luchar en WrestleMania 41.

«La línea de tiempo… Si recuerdan, en Bad Blood, él apareció al final del show, y prácticamente me dijeron justo después de Bad Blood… Alguien me mencionó de manera muy negativa lo que hizo. Y yo pregunté: ‘¿Por qué negativo?’. Y me respondieron: ‘Va a luchar contra Cody en WrestleMania’. Y luego, bueno, ¿Adivina qué? No va a luchar contra Cody en WrestleMania. No va a luchar en WrestleMania«.

Aún cuando The Rock y su agente, Brad Slater, informaron a WWE que no haría la lucha, apareció en Bad Blood, lo cual generó malestar entre las fuentes que le filtran la información a Meltzer.

«Entonces, ¿Por qué hacer esta interferencia? Básicamente, las personas que sabían esto no estaban contentas de que él fuera y se robara el final del show solo para hacer eso. Dwayne hace lo que quiere hacer, y todos tienen que aceptarlo«.

La administración de WWE esperaba que The Rock cambiara de opinión en enero, pero al no hacerlo, decidieron poner en marcha los planes sin él.

«Hubo cosas que se dijeron… Yo informé sobre esto primero en, creo, octubre, luego en noviembre y diciembre, de repente, todos empezaron a reportarlo. Y escuché algo como: ‘Dios mío, Dwayne está enojado porque todos lo están reportando. No quiere que esto se haga público’«.

Eso sí, entre las fuentes de Meltzer, hubo quien sugirió un cameo de The Rock en WrestleMania 41, por puro y duro despecho.

«Apuesto a que ahora lo hará, solo porque está tan enojado de que todos están escribiendo sobre él».