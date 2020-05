Las redes sociales se han convertido en una pieza básica en este momento de la pandemia. Gracias a ellas podemos seguir en contacto con nuestras Superestrellas favoritas y poder conocer más acerca de su historia y su actualidad. Todos creemos conocer la historia de The Rock en WWE, pero hay muchas anécdotas que no sabemos que el propio protagonista nos ha despejado en su cuenta de Instagram, pues Dwayne Johnson organizó una sesión de preguntas y respuestas.

► Los momentos más bajos de The Rock en WWE

Tras su entrenamiento matutino, The Rock respondió la pregunta de cuáles fueron sus momentos más bajos:

"Los momentos más bajos de la carrera de The Rock en WWE fueron apenas llegando, a los seis meses. Eran joven, ingenuo y venía de la universidad de Miami. Mi primera lucha (televisada) con WWE fue en el Madison Square Garden, una arena llena hasta los topes, y además en uno de los eventos más importantes del año, Survivor Series.

"La compañía decidió impulsarme, y para que eso sucediera, no sólo debía tener la confianza necesaria en mis posibilidades, sino que los chicos en vestidores también debían creer en mí. Undertaker, Triple H y Steve Austin sí que me apoyaron, pero otros muchos no. No pasa nada, fui capaz de superarlo.

"Tuve una de mis mejores luchas con Triple H, y lo que ocurre muchas veces en nuestro negocio es que la gente se cansa de lo tradicional. No quería ver al chico bueno ganar todos los combates, así que comenzó a animar a los 'anti-sistema' como Steve Austin, y me dieron la espalda, comenzando a gritar: 'Rocky Sucks'. En poco tiempo, esto pasó en todas las arenas. No fue nada fácil.

"La compañía no sabía qué hacer. Vince no sabía que hacer porque nunca antes había pasado esto y psicológicamente también me afectó mucho. La historia de The Rock en WWE no comenzaba con buen pie.

"Hasta que llegamos a WrestleMania. Era mi primera WrestleMania y yo llegaba como Campeón Intercontinental cuando me enfrenté a 'The Sultán' (Rikishi) que era familia mía y la gente seguía gritando: 'Rocky das asco'.

"Recuerdo que Rikishi me decía que no les escuchara pero eran 15.000 personas al unísono y yo no podía dejar de escucharlo. Ese fue el momento en que la compañía decidió hacerme a un lado. Perdí el campeonato con Owen Hart, luego me lesioné y pasé el resto del verano en casa.

"Ese fue el peor momento de The Rock en WWE. No tenia dinero y pensaba que mi carrera en la lucha profesional se había acabado como se acabó mi carrera en el fútbol americano. Estuve a punto de acabar antes de empezar. Pensé en ir a Japón, pero tampoco me sentía con fuerzas, aunque sabía que necesitaba algo nuevo".

► Los momentos más altos de The Rock en WWE

Pero The Rock regresó a WWE. Estaba preparado. Tras pensar que no podía caer más bajo y con los gritos de: "Muere Rocky, muere" resonando en su cabeza; las bases para una nueva historia de The Rock en WWE se pusieron gracias a Nation of Domination:

"En agosto de 1997, Vince McMahon me llamó y me dijo que quería que volviera a WWE. Nunca lo olvidaré porque me habló de formar parte de un grupo llamado Nation of Domination. Estos tipos acabaron siendo mis hermanos, grandes amigos.

"Vince me dijo que yo encajaría bien en el grupo, porque era mitad negro mitad samoano, pero inmediatamente le dije: 'Vince hay una cosa que no quiero ser, no quiero ser mitad y mitad. Me uniré al grupo pero no quiero ser blanco ni negro, quiero ganarme el respeto de todos y no lo digo solo por el color de mi piel. Quiero ir más allá y ser lo más grande que haya en esta compañía. Este grupo no debe tratar sobre gente negra o la causa de su cultura sino sobre unos tipos que salimos al ring y destrozamos a todos nuestros rivales'. Y Vince Dijo: 'Muy bien, sal ahí y díselo a todos'.

"Salí y lo dije, en Raw, en la televisión nacional en directo. Rocky Maivia era muchas cosas pero desde luego no 'daba asco': 'No se trata de negros ni de blancos, sino de patear traseros' , dije. La gente seguía abucheando pero hubo un cambio. Yo sabía que estaban viendo algo diferente en mí, estaban viendo cómo era yo realmente.

"El siguiente PPV, en Chicago, el lugar que en otras ocasiones me abucheó, seguía haciéndolo pero esta vez fue diferente. Esta vez me planté en el centro del cuadrilátero y sentí el poder de los aficionados, los tenía en mi mano, podía hacer que gritaran más y más fuerte. El ambiente era eléctrico. Cuando regresé al hotel aquella noche me sentí como si me hubiese quitado un gran peso de encima, fue casi como una resurrección. Sabía que podía bailar con la fanaticada y que nuestra relación sería real.

The Rock acababa reconociendo que éste fue el mayo momento de su carrera junto al combate que le enfrentó a Hulk Hogan en WrestleMania.