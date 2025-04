¿Era esto lo que The Rock y Drew McIntyre tenían entre manos?

De un tiempo a esta parte, se ha estado hablando bastante de The Rock y Drew McIntyre e insinuándose una futura historia entre ellos en la WWE. Vale, es posible que tanto medios como fanáticos exagerásemos un poco tratándose de ambas Superestrellas WWE, con las que siempre es interesante todo lo que sucede. Aunque, en nuestra defensa, hemos de decir que frases como esta de McIntyre dan que pensar: «Pude pedirle un pequeño favor, y él está trabajando en eso para mí”.

THIS MAN DREW MCINTYRE FOUND OUT THE ROCK WAS ON IG LIVE AND JUST STARTED CUSSING OUT THE CAMERA 😂#WWEonNetflix pic.twitter.com/BVhizaQCZd

— FADE (@FadeAwayMedia) January 7, 2025