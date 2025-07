The Rock y Hulk Hogan, en sus legendarias carreras, solo compartieron el ring en ocho ocasiones. Pero, dejaron una huella inmortal en el mundo de la lucha libre y en WWE. En seis de esas veces, hicieron equipo. De esas seis veces, cinco fueron victorias para ellos.

El 23 de febrero de 2002, The Rock venció a Hogan en el evento premium No Way Out 2003, sin embargo, la lucha más recordada entre ambos ocurrió el 17 de marzo de 2022, cuando The Rock venció a Hollywood Hulk Hogan en WrestleMania 18, desde el SkyDome en Toronto, Ontario, Canadá.

► El increíble y emotivo homenaje de The Rock a Hulk Hogan tras su fallecimiento

Pues bien, el tributo del legendario The Rock no podía faltar. A través de una publicación muy emotiva en Instagram, Dwayne Johnson le dedicó estas palabras a The Hulkster:

«Descansa en paz, Terry Bollea, también conocido como el Inmortal Hulk Hogan

«Para millones de niños fuiste un héroe de la infancia… yo incluido. En 1984, te devolví tu cinta de “HULKSTER” en el vestidor del Madison Square Garden. Yo fui el afortunado niño que la atrapó cuando la lanzaste al público.

«Aquella noche estabas en el evento estelar enfrentando a ‘Mr. Wonderful’ Paul Orndorff. Estabas sorprendido y feliz después del combate, porque me dijiste que esa era tu última cinta, y que si no fuera por mí, no habrías tenido manera de hacer otra igual. Me prometiste que mandarías a hacer más y que me regalarías una cinta personalizada como agradecimiento.

«Un mes después, en el Madison Square Garden, cumpliste tu palabra. Me la entregaste con un apretón de manos y un ‘gracias, chico’. Y eso significó el mundo para ese niño de 12 años.

«Solo 17 años después, y aun siendo un muchacho de 29 años, me encontraba en medio del ring frente a ti — uno de mis ídolos de la lucha libre — en el evento estelar de WRESTLEMANIA.

«Ese combate definiría quién quedaría en la historia como El Más Grande de Todos los Tiempos. Cuando saliste de mi Rock Bottom… solo hay que escuchar y SENTIR cómo ese público estalló de emoción… todo por ti. Nunca sentí algo así en toda mi carrera. Se necesitan dos para bailar este tango, pero esa reacción histórica fue toda para ti.

«Puede que esa noche me hayas ‘pasado la antorcha’, pero tú, hermano… tú ‘llenaste la arena’. Fuiste el responsable de agotar entradas en cada coliseo y estadio del país en tu mejor momento como Hulk Hogan, camino a convertirte en el más grande de todos los tiempos.

«Desde lo más profundo de mis huesos, y en nombre de este loco y salvaje mundo de la lucha libre que tanto amamos, te digo ahora y para siempre…

«Gracias por la casa, hermano…

«Gracias, por la casa [gracias por llenar la arena].

«Descansa en paz, Terry Bollea, también conocido como Hulk Hogan #goat – El Más Grande de Todos los Tiempos

«🎞️ @thecarefreeworld @jonbrandoncruz»