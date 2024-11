The Rock: «Cuando puedo, siempre vuelvo a WWE»

Se desconoce cuando The Rock regresará a la programación de WWE pero sí que es seguro que va a hacerlo. Como siempre. Su última aparición fue al final de Bad Blood, cuando salió a escena sorpresivamente para lanzar una mirada tanto a Cody Rhodes como a Roman Reigns. Es de suponer que con ellos estará relacionado su próximo combate, el cual dicen los rumores que podría ser ante el actual Campeón Indiscutible en WrestleMania 41. Todo de momento está en el aire.

Embed from Getty Images

► The Rock siempre vuelve a WWE

Y mientras «The Final Boss» habla así de su futuro en la compañía con LADbible:

“Siempre que tengo la oportunidad de regresar, no solo para hacer apariciones, sino también para ayudar a expandir la compañía, ya sea a nivel nacional o global, siempre regreso. Es parte de mi obligación, y lo hago con gusto«. The Rock se unió a la Junta Directiva de TKO en enero, lo que dio paso a su personaje de “Final Boss” antes de WrestleMania XL. “Llegué en los 90 y luché para Vince hasta los 2000, así que hay una conexión real que abarca generaciones, y por eso siempre estaré agradecido, porque me dio una plataforma y una forma de expresarme de una manera que ninguna otra cosa permitiría, excepto la actuación. La oportunidad de ser director, de estar en la junta y ocupar ese puesto, es simplemente otra forma en la que puedo ayudar a que la empresa crezca«.

Embed from Getty Images

Una oportunidad de regresar que no solo depende de WWE sino también del propio The Rock, que siempre anda ocupado con algo. Sin ir más lejos, estos días está presentando al mundo su nueva película, ‘Código: Traje Rojo’, de Amazon: Tras el secuestro de Papá Noel, nombre en clave: RED ONE, el Jefe de Seguridad del Polo Norte debe formar equipo con el cazarrecompensas más infame del mundo (Chris Evans) en una misión trotamundos llena de acción para salvar la Navidad.