The Rock critica WrestleMania: «Pudo ser mejor»

La gran Superestrella WWE y figura mundial en el mundo del cine, Dwayne Johnson, más conocido como The Rock, estuvo como invitado especial del comentarista de Raw, Pat McAfee, en su video podcast y programa televisivo para ESPN, The Pat McAfee Show.

Allí, La Roca sorprendió al hacer autocrítica de lo que pasó en la más reciente edición de WrestleMania, de WWE. Aseguró, sorpresivamente, que Triple H pudo haber hecho algunas cosas mucho mejor y que no le gustó el hecho de que se diera a entender que iba a aparecer en la lucha por el Campeonato Indisputable WWE entre el entonces monarca, Cody Rhodes y John Cena. Estas fueron sus interesantes palabras:

► The Rock habla sobre las cosas que se pudieron hacer mejor en WrestleMania

«WWE sabe que cuando voy con ellos y les presento una idea, lo hago porque realmente siento que así debería ser. Siempre podemos insertar a El Jefe Final en ese desenlace, pero ¿a dónde vamos desde ahí? Puedo involucrarme, pero ¿por qué aparecer justo en ese final, cuando ese momento debería estar centrado solo en John Cena, un 17 veces campeón mundial, y en lo que representa el 2025?

«Esa es la historia principal, el alma, y volveremos a ella. Me encanta que Travis Scott esté participando en WWE, pero me sorprendió verlo como parte del final del combate entre Cena y Rhodes, porque sabía que eso iba a amplificar la idea de: ‘Aquí viene The Final Boss’. El combate fue… Primero que todo, quedé muy contento con el evento, pero creo que algunas cosas pudieron hacerse mejor. Sí, hay partes del final que yo habría ajustado. Pero en general, el esfuerzo de todos, el nivel de trabajo de cada uno de los talentos, hombres y mujeres, fue excelente».