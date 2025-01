The Rock confirmó su presencia en NXT New Year’s Evil

El cartel confirmado de WWE New Year’s Evil 2025 que se llevará a cabo este martes es:

► The Rock hizo su aparición en RAW y repetirá en NXT

Al igual que el reciente Monday Night RAW, el episodio de WWE NXT de esta semana también luce prometedor con algunos combates titulares, pero uno de los hechos que más llamará la atención será la presencia de The Rock por vez primera en la marca, aprovechando su estancia en Los Angeles, donde también se llevará a cabo este programa.

The Rock recibió una fuerte respuesta de la multitud para dar inicio al episodio de Monday Night RAW de esta semana. Habló sobre cómo la WWE ha cambiado desde su infancia. Si bien la aparición de The Great One fue breve, pero fue significativa, y esta concluýo luego de que hiciera el honor de coronar a Roman Reigns con el Ula Fala después de que venciera a Solo Sikoa en un Tribal Combat.

Después de que terminó, The Rock recurrió a su cuenta de Instagram, donde publicó un largo video donde estaba saludando a todos tras bastidores y compartió sus impresiones del programa de este lunes, antes de anunciar de que estará en el episodio de NXT de esta semana. «Nos vemos en NXT» fue lo que dijo antes de abordar su vehículo e irse.

Aún no se sabe qué es lo que The Rock hará en el programa de este martes, pero ciertamente será un momento especial para quienes acudan al Shrine Expo Hall, en Los Angeles, California, ya que tendrán la oprtunidad de verlo en vivo.