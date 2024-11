The Rock confirma curioso rumor sobre sus películas

En abril fue publicado un informe que señalaba supuestos problemas que The Rock habría estado causando en la producción de varias películas, como la que nos ocupa ahora, ‘Código: Traje Rojo’, que acaba de estrenarse tanto en cines como en Amazon, y en la cual comparte elenco con Chris Evans, J.K. Simmons, Lucy Liu o Kiernan Shipka. Una de las cosas que se reportó entonces es que la leyenda viviente de la WWE «llegaba hasta ocho horas tarde al rodaje» o «en vez de orinar en un cuarto de baño lo hacía en botellas de agua Voss«.

► Un curioso rumor confirmado

Todo quedó en un rumor ya que nunca se confirmó nada pero «The Final Boss» estuvo comentando algunos de ellos en su reciente entrevista con GQ:

«Sí, eso pasa», admitió en relación con llegar tarde al set. «Pero no esa cantidad, por cierto. Esa fue una cantidad exagerada. Eso es una locura. Ridículo».

Hablando sobre orinar en botellas, dijo: «Sí. Eso pasa… He dicho mil veces: ‘Oye, estoy aquí. Ven y pregúntame. Y te diré la verdad'».

A su vez, su compañero Evans añadió:

«En cuanto al tipo que vi, comparado con algunas de las cosas que he visto en otras películas con otros actores que no solo no son conscientes del tiempo y los esfuerzos de los demás, sino que son impredecibles, encontré que Dwayne es… todos sabemos exactamente lo que va a hacer y cuándo lo va a hacer. Pero esto es algo que los productores, el director y todo su equipo saben, así que todos lo saben. Así que todo es básico. No es que llegue tarde inesperadamente, y ni siquiera lo llamaría tarde. Llega un poco más tarde algunos días, pero es parte del plan. Está integrado en los horarios y todos lo saben, así que llega cuando está programado para llegar». También señaló que The Rock dio un total combinado de $100,000 a varios miembros del equipo.