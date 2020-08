The Rock compra la XFL por 15 millones de dólares

La segunda etapa de liga estadounidense de fútbol americano hasta ahora propiedad de Vince McMahon fue cayendo poco a poco hasta su cancelación en el mes de marzo debido al coronavirus. Menos de un mes después anunciaron el cierre de operaciones, adelantando al mismo tiempo la falta de planes para un regreso.

Esto podía entenderse debido a la incertidumbre relacionada con la propia Era Covid pero en abril se declararon oficialmente en bancarrota. Por si no fuera suficiente, el dueño también de WWE fue demandado ese mismo mes por Oliver Luck, director de la competición.

► The Rock compra la XFL

Después de varios reveses la última hora hace a todos mirar con buenos ojos el futuro de la misma: The Rock compra la XFL. No es tan sencilo como suena. Sportico reporta que la leyenda de la lucha libre y antiguo jugador de fútbol americano en la Universidad de Miami se une a RedBird Capital, empresa privada de inversión propiedad de Gerry Cardinale, así como a su ex esposa Dany García para adquirir la liga profesional por una suma total $15 millones.

Esto ha ocurrido horas antes de que comenzara una subasta para precisamente encontrar un nuevo comprador. El mismo medio apunta a que el montante de la compra se ha dividido en partes iguales entre las partes. Esto es todo lo que se sabe por el momento al respecto.

Esta noticia anima las esperanzas de quienes quieren ver la XFL triunfar, pero al mismo tiempo más vale no lanzar cohetes todavía. Por ahora no se ha confirmado nada acerca de lo que va a pasar con esta liga o si existe la intención por parte de La Roca y de sus nuevos asociados de relanzarla, por tercera vez, la primera en su caso, o realizaron esta compra por otro motivo. Estaremos atentos a las siguientes novedades.

_____________________________________

Esta noche, acompáñanos en la cobertura en vivo de Monday Night Raw, que presentará la lucha entre MVP y Apollo Crews con el Campeonato de los Estados Unidos en juego.

Y el domingo 23 de agosto, recuerda que en SÚPER LUCHAS tendremos la mejor cobertura y análisis de SummerSlam 2020, el próximo PPV de WWE.