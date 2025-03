El 05 de octubre de 2024, luego de la victoria entre Cody Rhodes y Roman Reigns ante Solo Sikoa y Jacob Fatu en el evento premium Bad Blood 2024, The Rock apareció al final del show, pero, solamente, para levantar su mano derecha y mostrar un tres.

Un tres que ahora se supo, fue una señal clara para los fans de lo que iba a pasar anoche en el evento premium Elimination Chamber 2025, pues La Roca confirmó en la conferencia de prensa posterior a la función, que ese tres, era más que todo, el símbolo de John Cena levantando su mano, haciendo la señal de OK, pero invertida.



► The Rock explica su aparición en WWE Bad Blood 2024

Esto respondió Rocky cuando le preguntaron si dicha aparición en Bad Blood 2024 significaba algo:

«Todo fue intencional. Significó algo. Yo juego a largo plazo. Me gusta pensar a largo plazo. Me gusta crear con Paul Levesque (Triple H), Brian Gewirtz y Maya Lasry, quien está en mi equipo. También me gusta crear con Paul y su equipo. Somos estrategas a largo plazo.

«Mucha gente pensó que en Bad Blood, cuando hice un gesto sutil, no significó nada. Hubo muchas críticas, ‘Oh, eso no tuvo sentido.’ Pero sí lo tuvo. Está bien si en este momento no lo ven así, pero confíen en mí cuando les digo que estamos planificando esto con una visión a largo plazo.

«Lo mismo ocurrió cuando abrimos con Netflix en Los Ángeles, cuando salí como Director de la Junta y di la bienvenida a todos, agradeciendo a Cody Rhodes por llevar la empresa sobre sus hombros. Le di un saludo y un gran abrazo. Sabía que esta noche llegaría. Estamos jugando a largo plazo».

THE ROCK IS BACK 🚨🚨🚨 HOLY SHIT!!! THE FINAL BOSS IS HERE 🔥#WWEBadBlood pic.twitter.com/CxfCJh3zGy — TribaI Wrestling (@TribalMegastar) October 6, 2024