The Rock asusta al mundo con su bajada de peso

La gran Superestrella WWE y uno de los actores mejores pagados en Hollywood, Dwayne Johnson, sorprendió a todo el público a nivel mundial con su más reciente aparición. Y es que, el día de ayer, The Rock se hizo presente junto con la talentosa Emily Blunt en el Festival de Cine de Venecia, en donde esta noche se emitirá por primera vez su nueva cinta, The Smashing Machine, dirigida por Benny Safdie.

En medio de toda esta gala, The Rock sorprendió cuando apareció con la alfombra roja con una notable pérdida de peso, la cual ya ha dado bastante de qué hablar. La revista francesa Gala.fr, especializada en moda, cine y celebridades, subió a TikTok un video con más de 800 mil visitas y 23 mil «Me gusta», en donde se ve a The Rock con unos 27 kilos de peso menos, luciendo bastante delgado.

► El bajón de peso de The Rock que asusta a sus fans a nivel mundial

Para ver el video pueden dar click aquí. Muchos fans se preguntan qué está pasando con The Rock. Y aunque algunos especulan con el hecho de que ya se retiró de la lucha libre y por eso no necesita mostrar tanto músculo, otros aseguran que es solo un cambio de peso y en su imagen, para algún nuevo personaje que estará próximo a interpretar.

Lo cierto es que las críticas tampoco pudieron faltar. Muchos dicen que antes estaba mucho mejor, otros aseguran que The Rock delgado se ve mucho mejor y otros más aseguran que el cambio en su peso se debe a que dejó de consumir esteroides. En todo caso, la siguiente es una comparación de los dos físicos de The Rock, el anterior y el actual:

Finalmente, otros dijeron que sintió envidia de que Dave Batista bajara de peso para poder interpretar papeles más serios y no solo de comedia o de tipo malo, y The Rock siguió su ruta. La realidad es que, de momento, La Roca no se ha pronunciado con respecto a su gran cambio físico.