The Rock: «Perdí 15 amigos por adicción o suicidio»

El ícono de la WWE y megaestrella de Hollywood Dwayne «The Rock» Johnson abre su lado más personal para hablar de pérdida, adicciones, retos personales, empatía y enviar un mensaje al mundo. Lo hace desde la reciente ceremonia de los Globos de Oro, donde obtuvo su primera nominación gracias a su labor como actor en la película The Smashing Machine.

► Falta el título más importante

Un reto personal y artístico con The Smashing Machine

“Para ser honesto, no se trataba tanto de mostrarle a los demás este lado de mí, sino de hacerlo para mí mismo y de querer desafiarme. He tenido una carrera increíble y muy afortunada, pero quería algo que me incomodara, algo que me sacara de mi zona de confort. No me había sentido incómodo en mucho tiempo y esta historia me tocó de una manera muy personal.”

Una historia marcada por la pérdida y la adicción

“En los últimos quince años he perdido a quince amigos por la adicción y el suicidio. De alguna manera, The Smashing Machine es una carta de amor para ellos y también para quienes todavía están aquí luchando. Si estás batallando con una adicción, con tu salud mental, o amas a alguien que lo está pasando, sigue en la pelea, porque al otro lado de esa lucha hay algún tipo de gracia.”

La relación con su padre y la empatía radical

“Pensaba que ya era una persona empática antes de esta película, pero lo que el film me empujó a hacer fue a ser radicalmente empático con quienes están luchando, porque tuve una relación complicada con alguien que sufría adicciones, y ese fue mi padre. A través de esta historia aprendí un nivel mucho más profundo de empatía.”

Un mensaje universal de comprensión

“¿Sabes quién lo está pasando mal ahora mismo? Todos. Todo el mundo está atravesando algo. Sean amables, sean gentiles.”