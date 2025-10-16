La gira de retiro de John Cena está próximo a llegar a su final, y solo le quedan cuatro apariciones antes de que termine de colgar los botines el próximo 13 de diciembre en el último Saturday Night’s Main Event del año. Hasta el momento, se desconoce quién será el último rival para el 17 veces Campeón Mundial, pero una serie de nombres han surgido en los rumores.

► John Cena se retirará en diciembre

Durante su reciente aparición en el podcast «New Heights», The Rock bromeó inicialmente diciendo que debería ser él quien se enfrentara a Cena en su último combate. Sin embargo, le puso la pelota en la cancha a Cena, argumentando que se ha ganado el derecho a decidir a quién quiere enfrentarse en su último combate, elogiándolo por todo lo que ha contribuido a lo largo de su carrera.

«Tengo un poco de influencia en la programación. Pero en realidad es a quien John quiera. En resumen, a eso se reduce. A quien él quiera, debería ser. No soy yo, ni Nick Khan, ni Triple H quienes deciden. Es a quien John quiera. Ese tipo se lo ha ganado».

«Lo mejor de John es que cumple con lo prometido. Así que, quien te creas que es, así es. Y es un buen tipo. Y me encanta».

Si bien The Rock y Triple H han afirmado que la decisión de Cena en su retiro depende de a quién quiera enfrentarse, el propio Cena ha dicho que no elige a quién se enfrenta, dejando esa decisión en manos de la dirección de la WWE, y la situación sigue siendo un misterio por el momento.

Aunque muchos especulaban que podría enfrentarse a Adam Copeland, esto luce imposible puesto que este último todavía tiene contrato con AEW hasta el próximo año. Otro nombre que surgió fue el de Gunther, quien ha estado ausente desde SummerSlam y ya fue el último rival de Goldberg en su regiro. No obstante, el nombre de The Rock tampoco se descartaría considerando la historia que existe entre este y Cena, aunque habrá que ver si la agenda y la preparación física le permitirán luchar en diciembre próximo.