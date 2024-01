The Rock a Rhea Ripley: «Sigue pateando traseros»

No han sido muchas las veces que hemos tenido la ocasión de hablar de The Rock y Rhea Ripley la mismo tiempo. Hace unos días los veíamos juntos en el backstage de WWE. Y poco más de un año atrás la Campeona Mundial decía querer emular a La Roca y Steve Austin con Bianca Belair:

«Creo que Bianca y yo somos perfectas rivales. Ya hemos hablado de ello en NXT. Hemos hablado de ello aquí en RAW antes. Más o menos queremos ser las próximas Stone Cold y The Rock. Queremos tener grandes historias. Queremos salir ahí fuera y queremos robar el espectáculo. Bianca contra mí es algo que no debe precipitarse y no queremos precipitarnos. Queremos que nuestros nombres queden grabados en la historia. Queremos dejar nuestro legado donde podamos estar juntas en el ring y hacer magia».

► The Rock alaba a Rhea Ripley

Hoy tenemos una nueva y volvemos a la zona tras bastidores de la compañía luchística que uno conquistó un día y la otra está conquistando actualmente. La estrella de Hollywood volvió a recordar el encuentro que tuvieron en una reciente publicación en Instagram en la que alaba el trabajo de Mami.

«Viste de negro.

Me encanta el negro.

Es una mujer fuerte.

Y yo me volví famoso por llevar una riñonera.

Nos divertimos bromeando entre bastidores.

Amor, aprecio y respeto para ti, campeona, gracias por confiar en mí con tu título, sigue dando caña y elevando el nivel.

Un gran saludo a Cathy Kelley por ser una profesional total y divertirse.

#campeondelpueblo».

Rhea Ripley tuvo en 2023 el mejor año de su carrera en WWE. ¿De qué manera el 2024 podría ser mejor? Lo descubriremos próximamente. Por otro lado, este nuevo año parece que será finalmente el que traerá el regreso a los encordados de The Rock.