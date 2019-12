Jimmy Uso ha sido declarado inocente y es de suponer que WWE ha comenzado a preparar el regreso de The Usos a la acción. Al menos, así lo indica un reciente rumor, aunque de momento no podemos tomarlo como nada más. Puede que la empresa estuviera esperando a la resolución del juicio después del segundo arresto este año de luchador para tomar una decisión sobre la dupla, que podría estar luchando desde hace meses, pero no lo ha hecho. Como tampoco Naomi, que también estuvo involucrada en una de las detenciones de su esposo.

Los gemelos todavía tienen mucho que ofrecer al Imperio McMahon, algo que ellos mismos tienen claro después de que renovaran no hace mucho sus contratos por cinco años más. ¿Cuál podría ser su siguiente paso? Entendemos que volverán a situarse como una de las grandes parejas del elenco. Puede que no yendo directamente a por un campeonato, pero sí entrando en rivalidad con una pareja importante. No sería contra The Revival, puesto que están en marcas diferentes, pero los rudos podrían estar interesados en vengarse de ellos.

► The Revival vs The Usos, ¿se retomará en 2020?

Es más, Scott Dawson recordó recientemente un episodio vivido con los hermanos unos meses atrás. En un momento además en el que se está hablando de que The Revival podría convertirse en una pareja cómica.

«No lo olvidamos«.

¿Qué otro motivo podría haber para que el luchador recuperara este momento ocurrido en abril? De todas formas, Los Uso no contestaron.

Quien sí lo hizo fue Santana, miembro de Proud ‘N’ Powerful junto a Ortiz, una de las mejores duplas de AEW.

Y Dawson quiso saber de qué se está riendo, aunque no obtuvo una respuesta.

Why you laughing?! — Scott Dawson (@ScottDawsonWWE) December 29, 2019

Retomar The Revival vs The Usos podría ser una buena noticia para ambas duplas, así como también iniciar una rivalidad Revival vs Proud ‘N’ Powerful si surge la oportunidad en el futuro.