En los últimos meses The Revival han salido hasta en la sopa. Y generalmente sus noticias son relacionadas a sus contratos. Se dice que tienen buenas ofertas para renovar su contrato con WWE, el que acabará entre marzo y junio de este año.

En fin, aprovechando su popularidad con los fans de WWE y de otras compañías como AEW, así como de Internet, Scott Dawson y Dash Wilder han diseñado una estrategia.

► The Revival se tomarán un tiempo fuera de WWE

Pero no una estrategia para negociar con WWE, pues así no funcionan las cosas. Una estrategia para que los fans hablen y hablen de ellos. Lo que ha llevado a que erróneamente algunos crean que no renovarán con WWE y se irán a AEW.

Ahora resulta que,dan a entender que se alejarán de la empresa para «pensar y definir su futuro». Así lo anunció Dawson en su Twitter:

Guys, it’s time to go away for a while until we get everything figured out. See ya soon. #FTR — Scott Dawson (@ScottDawsonWWE) January 12, 2020

«Chicos, es hora de irnos por un tiempo hasta que tengamos todo resuelto. Nos vemos pronto».

Así que esta es la verdad: Al igual que lo que ocurre con Becky Lynch y su supuesta no renovación contractual con WWE, The Revival está jugando con los aficionados y con los websites de lucha, los quieren chambear y muchos no se dan cuenta. The Revival, como hemos dicho en repetidas ocasiones, son la pareja más consentida de la WWE y Vince McMahon en décadas.

Lo que va a pasar es que Dawson y Dash renovarán contrato con la WWE y seguirán siendo un equipo top y ganadores. Y los fans creerán que renovaron por una gran cantidad de dinero, pero seguramente su salario no pasará de 500 mil dólares al año para cada uno, que tampoco es una mala cifra.