Han pasado tan solo unas horas desde que FinJuice (Juice Robinson y David Finlay) consiguieron coronarse como Campeones de Parejas IWGP en Wrestle Kingdom 14 después de vencer a Guerrillas of Destiny (Tama Tonga y Tanga Loa) en el Tokyo Dome de Japón. Los miembros del Bullet Club vieron finalizado su reinado después de 315 días, el más largo desde que Karl Anderson y Luke Gallows sostuvieron este mismo título. Ahora sus nuevos dueños vivirán esta aventura por primera vez, nunca antes fueron reyes de la división de duplas en NJPW.

Es de suponer que los ahora ex campeones buscarán recuperar el campeonato, pero no serán los únicos que van a ir detrás del cetro. De hecho, existen equipos fuera de New Japan que tienen la intención de ir a por él. Cuando Fit Finlay felicitó a los nuevos campeones (uno de ellos es su hijo), Scott Dawson contestó indicando que The Revival están pensando en destronarlos próximamente.

► The Revival quieren luchar en NJPW

NEW IWGP Heavyweight tag team Champions [email protected] and Juice Robinson. Congratulations boys🍾 🎉 — Fit Finlay (@ringfox1) January 4, 2020

«¡¡¡NUEVOS Campeones de Parejas IWGP!!! David y Juice, felicidades, chicos«.

We’ll fight them. — Scott Dawson (@ScottDawsonWWE) January 5, 2020

«Lucharemos con ellos«.

I’ve always been honest with you guys. You’re my second favorite tag team!!!! https://t.co/Lqjp6rY5qN — Fit Finlay (@ringfox1) January 5, 2020

«Siempre he sido honesto con ustedes, chicos. ¡¡¡Son mi segundo equipo favorito!!!».

Winner becomes your REAL son!! https://t.co/7vOIoKT846 — Scott Dawson (@ScottDawsonWWE) January 5, 2020

«¡¡Los ganadores serán tus VERDADEROS hijos!!».

Ahora veremos si FinJuice son capaces de mantenerse como campeones hasta entonces, pues todavía faltan unos meses hasta que El Renacimiento pueda hacer nada más allá de WWE. Todavía no se sabe cuando disputarán su primera defensa del título.

Tampoco se sabe nada del próximo paso de Wilder y Dawson. El viernes dieron una golpiza a Shorty G antes de que apareciera Sheamus para echarlos del encordado y continuar atacando al medallista olímpico. Se rumora que los tres rudos podrían formar una alianza, como la dupla quería hacer con Randy Orton. Pero ahora mismo no es más que un rumor.