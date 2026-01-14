The Rascalz tampoco continúan ya en TNA

El inicio de una nueva era para TNA no lo será para algunos talentos que llevaban años ligados a la empresa, cuando se reportó el pasado mes que esto podía suceder. Y así ha sucedido ya con seis nombres. Los últimos por ahora, The Rascalz.

Ante el hecho de que TNA ha dejado de promocionar el anunciado duelo entre Leon Slater y Myron Reed por el Campeonato de la División X del primero para el estreno de iMPACT! en AMC, PWInsider publica lo siguiente.

TNA ya no anuncia el Leon Slater vs. Myron Reed para el estreno en AMC este jueves. El combate fue silenciosamente eliminado en nuevas publicaciones de redes sociales y en su página web para la emisión del 15 de enero en Dallas. Slater seguía anunciado en un comunicado de prensa recordando a los seguidores el estreno de Thursday Night iMPACT! Reed no. Entre las personas con las que he hablado se cree que The Rascalz ya no están ligados contractualmente a la promotora. Los acuerdos de Zach Wentz y Trey Miguel acababan a final de 2025 y nos han contado que TNA optó por no darles continuidad por otro año. La ‘bio’ de Myron Reed en Twitter lo pone como ‘agente libre’, así que parece que tampoco está bajo contrato. Dezmond Xavier, que regresó recientemente, no había firmado con la promotora. Varias fuentes en TNA declinaron hablar sobre el estatus del cuarteto. Siguen listados en el apartado ‘roster’ de la página web de TNA al momento de escribir esto, pero en PWInsider.com se cree que los cuatro están libres de aparecer donde quieran. Obviamente, todo puede cambiar y pueden firmarse nuevos acuerdos, pero ahora mismo, todo apunta a que Slater vs. Reed no tendrá lugar esta semana.

Y al momento de escribir esta nota, igualmente Reed, Miguel y Wentz figuran en la web de TNA.

► Seis bajas para una nueva era

Como comentamos, media docena de habituales de TNA durante los últimos años, por diversos motivos, no continúan con sus contratos de cara a un 2026 que se presenta crucial para el producto.

Junto a los cuatro Rascalz, Jake Something decidió probar suerte en AEW, haciendo su debut la semana pasada durante Dynamite bajo el nombre de Jake Doyle, mientras Killer Kelly, presuntamente tomó la misma decisión, aunque no se ha reportado que la portuguesa tenga un nuevo destino concreto. Ambos llevaban adscritos a TNA desde 2019 y 2022, respectivamente; si bien Doyle estuvo desligado casi un año y retornó en 2023. Con todo, cabe apuntar que Kelly también aparece aún en el «roster» de TNA.

