The Rascalz se reúnen con victoria en NXT

Desde octubre de 2020 no luchaban juntos. Casi cuatro años después, lograron reunirse en NXT. Todo gracias a la alianza entre WWE y TNA Wrestling. Trey Miguel y Zachary Wetnz de TNA Wrestling, se reunieron de nuevo con Wes Lee, con quienes luchaban en TNA Wrestling y en las independientes bajo el nombre de Dezmond Xavier.

Se enfrentaron a los poderosos Joe Coffey, Mark Coffey y Wolfgang de Gallus. El combate comenzó con Trey Miguel y Mark Coffey. Mark lanzó a Miguel por todo el ring, pero Miguel hizo que el brazo de Mark rebotara contra la cuerda superior y le aplicó una huracarrana.

