The Rascalz debutaron en AEW con una victoria explosiva sobre CRU

The Rascalz (Dezmond Xavier y Zachary Wentz) debutaron en AEW enfrentando a CRU (Action Andretti y Lio Rush) en un choque dinámico.

► Momentos clave

La lucha comenzó con un ritmo sorprendentemente pausado y técnico, donde Xavier demostró su versatilidad al igualar a un luchador de la calidad de Lio Rush en el llaveo. Sin embargo, la acción pronto se aceleró hasta alcanzar niveles frenéticos. Wentz inyectó intensidad con un Bronco Buster en la esquina, marcando el cambio hacia el estilo de alto impacto que caracteriza a ambos equipos.

El punto álgido llegó con una sucesión de movimientos aéreos y secuencias dobles Mientras Xavier ejecutaba un arriesgado vuelo suicida, Wentz lo siguió inmediatamente con otro ataque volador, mostrando una sincronía instantánea. CRU respondió con una exhibición de trabajo en equipo, aislando y castigando a Xavier con precisión.

La lucha se convirtió en un caos controlado en sus minutos finales, con los cuatro luchadores intercambiando golpes, patadas y tope suicidas en una secuencia vertiginosa. Action Andretti estuvo a punto de llevarse la victoria tras conectar un cutter devastador a Xavier.

Pero The Rascalz tenían reservado un as en la manga para su debut. En la secuencia definitiva, lograron contener la ofensiva de CRU y Zachary Wentz impactó el Hot Fire Flame, sobre Action Andretti, sellando la victoria por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

The Rascalz llegaron a AEW con el pie derecho. Su combinación de técnica, velocidad y química instantánea los perfila como una amenaza inmediata para cualquier pareja.