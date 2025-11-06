The Opps retiene el Campeonato de Tríos AEW ante Adam Page, Kingston y Hook

En una guerra que estalló luego de que Hangman Adam Page provocara a The Opps al inicio del evento, el trío formado por Samoa Joe, Powerhouse Hobbs y Katsuyori Shibata logró mantener en su poder el Campeonato Mundial de Tríos AEW al imponerse a Page, Eddie Kingston y Hook.

El combate comenzó con Shibata y Page intercambiando golpes de esquina a esquina hasta que un relevo trajo a Hook, quien con un Northern Lights Suplex obtuvo una cuenta de dos. Hobbs irrumpió con su poder, castigando la espalda de Hook, mientras Samoa Joe castigaba a Kingston en un duelo físico. Un golpe bajo de Shibata, aprovechando una distracción, cambió el ritmo de la lucha.

► Momentos claves

Powerhouse Hobbs fue el factor decisivo: lanzó a Page desde el escenario sobre una mesa, dejando fuera de combate a su rival. En el ring, Hook intentó aplicar el Redrum, pero Hobbs lo atrapó en un Torture Rack que obligó al joven a rendirse. The Opps celebraron en el centro del cuadrilátero tras otra victoria contundente.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta defensa exitosa, The Opps consolidan su dominio dentro de la división de tríos de AEW. Hangman Adam Page Hook y Eddie Kingston no quedaron muy bien parados, y ahora Samoa Joe buscará quitarle el Campeonaot Mundial a Adam Page.