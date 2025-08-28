The Opps retiene ante ayuda indirecta de MVP contra Ricochet

The Opps (Samoa Joe, Powerhouse Hobbs y Katsuyori Shibata) defendieron con éxito los Campeonatos Mundiales de Tríos de AEW ante el equipo conformado por Ricochet y The Gates of Agony (Bishop Kaun y Toa Liona). Sin embargo, la polémica marcó el desenlace tras la intervención de MVP.

La lucha inició con Ricochet buscando la sorpresa sobre Hobbs, aunque la fuerza del campeón lo detuvo en seco. Kaun y Shibata intercambiaron violentos chops, mientras Ricochet y GOA lograron aislar al japonés para tomar ventaja. La reacción de Shibata llegó con un Leg Sweep que le permitió dar el relevo a sus compañeros, abriendo paso a un duelo de poder entre Hobbs y Liona.

El momento decisivo llegó cuando Samoa Joe y Ricochet quedaron frente a frente. Joe castigó con un Powerslam y Senton, pero el retador respondió con un Missile Dropkick y su clásica Shooting Star Press, que obligó a Shibata a romper la cuenta. Cuando parecía que Ricochet podía cambiar el rumbo, MVP apareció en ringside y lo golpeó con un bastón sin que el árbitro lo advirtiera.

Ese ataque inclinó la balanza: Hobbs conectó un demoledor Spinebuster, Shibata un PK y finalmente Joe cerró con la Coquina Clutch para sentenciar a Ricochet y dar la victoria a los campeones.

Tras el resultado, Bobby Lashley y Shelton Benjamin hicieron su entrada para pelear con Kaun y Liona, encendiendo una trifulca que dejó en claro que la guerra entre estas facciones está lejos de terminar. La venganza de MVP sobre Ricochet fue un mensaje directo, recordando que la rivalidad no tendrá fin pronto.