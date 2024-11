La pasada semana, ya parecía claro que con Survivor Series a la vuelta de la esquina, WWE programaría un enfrentamiento allí entre la original versión de The Bloodline y su actual encarnación. La pregunta era que forma tendría el presumible choque «WarGames», pues en cada bando sólo hay cuatro luchadores.

Según Dave Meltzer, WWE no pensaba añadir un quinto miembro a cada bando, cambiando la habitual tradición de un 5 vs. 5. Y aunque no sabemos si finalmente esto se modificará, anoche en SmackDown sí que pareció confirmarse la realización del combate.

A falta de anunciarlo oficialmente WWE, Roman Reigns, The Usos y Sami Zayn irán contra Solo Sikoa, Tama Tonga, Tonga Loa y Jacob Fatu, o así lo acordaron durante el cierre del show.

Luego de ciertas incógnitas sobre de qué lado estaba Zayn, el «Honorary Uce» recuperó su apodo y salvó a Reigns de las garras de Sikoa y Cía, ganándose la confianza otra vez del «Original Tribal Chief».

Siguiente «premium live event» de WWE, a celebrarse el 30 de noviembre desde la Rogers Arena de Vancouver (Canadá), Survivor Series: WarGames 2024 presenta por ahora en su cartel sólo el encuentro mencionado.

