The OC reaccionó ante la promo de AJ Styles

Hablando ante el público en vivo en Milwaukee en el «WWE Raw» de esta semana, AJ Styles señaló que ahora estaba solo en sus esfuerzos, dado que sus antiguos compañeros de O.C. estaban en otro lugar. «El Fenomenal» mencionó específicamente que Luke Gallows y Karl Anderson ya no estaban en la WWE; mientras tanto, Michin actualmente forma parte de la marca SmackDown, y sorprendentemente mencionó de que hay alguien tras bastidores que no lo quiere allí.

► Luke Gallows y Michin respaldan a AJ Styles

A pesar de la separación, Michin y Luke Gallows tomaron nota de las menciones que recibieron respondieron en sus redes sociales. Michin escribió en su cuenta de X un mensaje acompañado con dos emojis de llanto.

«Te apoyaré para siempre, Tío Al»

Gallows, ahora conocido como Doc Gallows, abordó la situación de forma más jocosa en la misma red social, escribiendo:

«Voy a empezar a cobrar regalías por cada #Pipebomb».

La última vez que él y Styles compartieron ring fue en un evento en vivo de la WWE en diciembre de 2023, cuando junto a Anderson se enfrentaron a Pretty Deadly (Kit Wilson y Elton Prince) y Grayson Waller. En febrero de este año, la WWE despidió a Anderson y Gallows. Michin, por su parte, se encuentra trabajando en SmackDown buscando abrirse paso en la escena del Campeonato Femenil de los Estados Unidos; sin embargo, se ha quedado corta con el resultado.

Tras la promo de AJ Styles, que se dio durante la pausa comercial en los Estados Unidos, se dio el enfrentamiento contra El Grande Americano, a quien derrotó, dedicándole la victoria a la persona tras bastidores que no lo quiere alli «para hacerle sentir algo de su dolor». Recordemos que el hijo del «Fenomenal» criticó a Triple H por la forma en como lo estaban programando y el luchador tiene contrato con WWE únicamente hasta febrero de 2026, por lo que su promo podría guardar cierta relación con estos temas.