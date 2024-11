The New Day tendrá su WWE RAW homenaje el 2 de diciembre

El 2 de diciembre, WWE RAW será en homenaje a The New Day (Kofi Kingston, Xavier Woods y Big E). Aprovechando la ocasión, es de suponer que el fortachón del trío estará presente, lo que marcará una aparición también tremendamente especial pues no solo los cuadriláteros sino que cuando se lesionó de gravedad el cuello en 2022 también dejó de aparecer en los programas. El anuncio proviene de Advanced-Television.

► En honor a The New Day

WWE rendirá homenaje al 10° aniversario de una de sus facciones más populares, The New Day. Desde su épico debut en 2014, Kofi Kingston, Xavier Woods y Big E han cautivado a los fanáticos de todo el mundo con su energía electrizante y el poder de la positividad.

El 2 de diciembre, WWE invita a los fanáticos a unirse a la celebración de una década de positividad con un homenaje especial al legado de The New Day en Monday Night Raw.

The New Day ha dejado su huella en la historia de WWE al haber ganado múltiples Campeonatos en Parejas durante su inolvidable tiempo en Raw, SmackDown y NXT, incluyendo el reinado más largo en la historia de WWE, con 483 días.

Los fanáticos podrán recordar los 10 años de The New Day con contenido exclusivo disponible en las plataformas de WWE:

Galería de fotos de 10 años : Recorrido por la evolución de The New Day con una galería de fotos que presenta momentos icónicos y victorias históricas de campeonatos. Las mejores luchas de The New Day : Revive sus combates más espectaculares en una recopilación en el canal de YouTube de WWE. Entrevista exclusiva : Escucha directamente a Kofi , Xavier y Big E en YouTube mientras reflexionan sobre historias de su legendaria experiencia.



La celebración comenzará con un episodio imperdible el 2 de diciembre, donde The New Day será honrado con un tributo en vivo a su increíble década de logros durante Raw. Los fanáticos no querrán perderse la emoción mientras WWE conmemora su viaje y mira hacia el futuro.