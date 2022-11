The New Day rindió tributo a Jason David Frank

Jason David Frank, el actor que se hizo un nombre al interpretar a los Green and White Rangers en la conocida serie Power Rangers, falleció la semana pasada a la edad de 49 años. La causa de la muerte fue el suicidio, y tanto los fanáticos como sus compañeros quedaron consternados por esta situación, e incluso algunas Superestrellas se pronunciaron en sus redes sociales por este lamentable suceso, entre los que se destaca Xavier Woods, quien incluso era amigo del actor.

Xavier Woods y Kofi Kingston son dos de los mayores fanáticos de la cultura pop en el mundo de la lucha libre profesional. De hecho, ambos compartieron una conexión especial con Jason David Frank cuando estaba en vida, y decidieron homenajearlo recientemente durante un evento en vivo no televisado que se llevó el domingo por la noche en Portland, Maine.

Los miembros de The New Day usaron en el referido evento, un atuendo luchístico inspirado en los Power Rangers como tributo a Frank. Kingston vestía el traje de Green Ranger, mientras que Woods estaba vestido como el White Ranger, siendo estos los dos personajes más relevantes que el fallecido actor interpretó durante su carrera, teniendo en cuenta que también interpretó el papel del Red Ranger y Black Ranger, en otras versiones de la serie.

Thanks for having some fun with us tonight as we celebrated our friend JDF #WWEPortland pic.twitter.com/QqARgfsxLY

