The New Day reclama una oportunidad por los Campeonatos Mundiales de Parejas

Durante el último evento de RAW en Reino Unido, The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods) dejaron claro su objetivo: convertirse en los próximos Campeones Mundiales de Parejas.

A pesar de recibir abucheos del público británico, Woods y Kingston afirmaron ser el mejor equipo en la historia del negocio y que demostrarían su valía en el ring, como les exigió Adam Pearce.

Para cumplir su cometido, The New Day se enfrentó a un equipo que no se unía desde julio de 2024: New Catch Republic, formado por Tyler Bate y Pete Dunne. El encuentro fue una exhibición de habilidades y estrategia. Desde el inicio, Bate y Dunne tomaron la delantera con una serie de ataques combinados que dejaron a Xavier Woods en problemas. Sin embargo, la veteranía de The New Day salió a relucir cuando Kofi intervino para distraer a sus rivales y cambiar el curso del combate.

Cuando parecía que Bate y Dunne tenían el control, Kofi aprovechó un descuido y, junto a Woods, aplicó el devastador Midnight Hour para llevarse la victoria por cuenta de tres.

Tras el combate, Cathy Kelley entrevistó a The New Day en la rampa de entrada, donde exigieron su oportunidad titular. Sin embargo, antes de recibir respuesta, los actuales campeones, The War Raiders, aparecieron con los títulos en alto, dejando en el aire un inminente choque de titanes. The New Day se retiró a vestidores, pero su mensaje fue claro: están listos para la gloria.