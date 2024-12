Poco antes de que Kofi Kingston y Xavier Woods se volvieran contra Big E en WWE RAW, Tommy Dreamer hablaba así de la mala relación entre ellos y la sonada discusión que tuvieron en el programa de la semana anterior de la marca roja:

«Realmente lo disfruté. Lo hicieron diferente la otra noche. Vimos las consecuencias de un combate. He tenido esas conversaciones con mis compañeros, he tenido esas conversaciones con los luchadores contra los que he luchado… Kofi Kingston y Xavier Woods me engancharon. Creo que, para muchos de nosotros, somos como los niños en un divorcio. No creo que nadie realmente quiera ver que New Day se separen… La última vez que estuve tan invertido en algo que ocurrió después de un combate como esto, fue en realidad durante un combate, y fue la separación de los Mega Powers.»

► La ruta del heel

Ahora que los ex-campeones en parejas de NXT parecen estar iniciando un nuevo capítulo como equipo y no más como trío -es una incógnita qué va a pasar con E a continuación-, el icono de ECW expresa su opinión sobre ellos en Busted Open After Dark:

«Profesionalmente, me encanta The New Day. Eran babyfaces de teflón. Un babyface de teflón es clave porque pueden perder, seguir perdiendo y seguir ayudando a que la próxima generación de talentos llegue a ese nivel, pero en cualquier momento pueden volver a ser los campeones mundiales en pareja. Pero en esta ruta, la ruta de heel, tienen que ganar todo. Tienen que seguir subiendo hasta la cima y tienen que ser unos imbéciles. Tienen que ser unos idiotas.»

«Si alguna vez juegas con Kofi Kingston en fantasy football o lo enfrentas en Madden, tiene que inclinarse hacia cada táctica de villano para asegurarse de que lo odies. Y tienen que ganar muchos combates porque ahora tienen que estar en la misma página e ir directamente hacia esos títulos en pareja. Sin embargo, esos títulos en pareja están en manos de heels, así que ahí tienes algo interesante.»