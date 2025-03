Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, siguen apareciendo noticias de la ceremonia del Salón de la Fama WWE Generación 2025. Ya hay fecha y hora para el inicio de la misma. Pues bien, ahora surge otro detalle interesante y es el hecho de que dos nombres más podrían sumarse al WWE Hall of Fame.

Se trata de los luchadores John Tenta, también conocido como Earthquake y Fred Ottman, conocido también como Typhoon. Ambos formaron el reconocido equipo de nombre The Natural Disasters.

► The Natural Disasters podrían llegar al Salón de la Fama WWE Generación 2025

El reporte lo dio a conocer a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, el medio conocido como Wrestle Votes, que en ocasiones ha acertado muchos de sus reportes, pero también ha fallado otros importantes.

The Natural Disasters fueron equipo en WWF desde 1991 hasta 1993. Tuvieron su principal rivalidad con Road Warrior Animal y Road Warrior Hawk. El 20 de julio de 1992, le quitaron el Campeonato Mundial de Parejas WWF a Money Inc., el equipo de Irwin R. Schyster y Ted DiBiase, en un House Show en Worcester, Massachusetts. Y duraron con el título 85 días hasta el el mismo Money Inc. le quitó el título en WWF Wrestling Challenge, el 13 de octubre de 1992.

De momento, la ceremonia del Salón de la Fama WWE Generación 2025, se realizará el viernes 18 de abril de 2025, desde el Fontainebleau Las Vegas en Winchester, Nevada, inmediatamente después de SmackDown, que se realizará desde el T-Mobile Arena en Las Vegas – Paradise, Nevada.

Hasta ahora, los únicos confirmados como inducidos serán: Michelle McCool, Lex Luger y el principal homenajeado, Triple H.