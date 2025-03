The Natural Disasters, confirmados para el WWE Hall Of Fame

Antiguamente solía generarse cierta expectación cada vez que se acercaba la Ceremonia del Salón de la Fama de WWE. ¿Quién será incluido este año en el particular Olimpo? ¿Quién presentará al elegido? ¿Reaparecerá cierto nombre tras años de ausencia? Hoy, con The Natural Disasters se comprueba que nada luce ya como antes.

Semanas atrás, WrestleVotes avanzó que Earthquake y Typhoon recibirían el honor en 2025, y para acabar de desvelarlo de la manera más extraoficial posible, Fred Ottman, el hombre detrás de Typhoon, confesó poco después a Bill Apter haber recibido la llamada de Bruce Prichard dándole la noticia.

Así que WWE no ha querido mantener por mayor tiempo el agotadísimo misterio.

Earthquake & Typhoon, known as The Natural Disasters, are set to become the newest members of the #WWEHOF Class of 2025! pic.twitter.com/XikBIAEjUM

— WWE (@WWE) March 24, 2025