The Miz: «Yo soy el bueno en esta historia»

Claramente, The Miz ha vuelto al bando de los heels de WWE. Lo hizo traicionando a R-Truth, aunque este ha tenido sus dudas. Es más, parece estar comenzando una alianza con Karrion Kross y The Final Testament contra The Wyatt Sicks. Los fanáticos lo tienen cristalino y como tal lo están abucheando nuevamente.

► The Miz, ¿el bueno de la historia?

Sin embargo, «The Awesome One» no lo ve de esa manera, como dejó ver en su reciente visita a The Rich Eisen Show, donde le preguntaron por ese mismo heel turn que ha protagonizado, contestando él que en realidad es «The Truth» el malo de la historia que están contando.

«Siento que soy un buen tipo. He hecho todo bien. R-Truth es el que ha sido el villano todo el tiempo, en mi opinión. ¿No me crees? Quiero decir, ese tipo me ha hecho pasar por tantas cosas. Tantas. Y a veces simplemente necesitas volverte contra alguien para que se dé cuenta de sus errores. Esa es la verdad.»

Y la verdad es que no importa tanto cómo lo vea él sino el público. Dejando a un lado que las palabras de Miz son simplemente para provocar más odio de su parte, ¿cuántas veces una Superestrella de WWE no ha podido hacer un cambio o medrar por un camino concreto porque los fans no quisieron?

E igualmente cabe mencionarse que los mayores éxitos de su carrera The Miz los ha conseguido como villano y cuando más la gente lo ha disfrutado ha sido de esa manera. Así también es como se ha ganado el cariño y respeto de todos. Por lo tanto, veremos qué le depara este nuevo capítulo al ex Campeón WWE.