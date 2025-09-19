The Miz y cómo sobrevivir dos décadas en la WWE

The Miz comparte sus experiencias en WWE: aprender mandarín con John Cena, manejar a la audiencia en vivo, adaptarse a cambios de guion o mantenerse relevante cuando su carrera en la lucha libre y en la empresa comenzó hace más de dos décadas.

► En palabras de The Miz

Sobre John Cena y aprender mandarín

“Recuerdo que estábamos en una gira europea y John Cena tenía tarjetas de estudio, como un niño en la escuela primaria. En un lado estaba el mandarín y en el otro el inglés. Practicaba mandarín durante la gira porque quería aprenderlo. WWE tiene un programa donde te pagan clases de idiomas si quieres aprender, y él aprovechó esa oportunidad. Nunca olvidaré verlo en Train Wreck hablando mandarín; eso fue improvisación, porque realmente lo sabe.”

Sobre lo que aprendió de John Cena

“Aprendí mucho de él. Cuando estás subiendo en WWE, miras a alguien como John Cena y piensas: ‘Quiero tener ese tipo de carrera’. Trabajar con alguien de un nivel superior te enseña cosas que no sabías, especialmente si eres nuevo. John me enseñó a escuchar a la audiencia, a entender lo que quieren y cómo reaccionar ante ellos. Eso es una de las cosas más grandes que aprendí de él: cómo leer al público y qué hacer con esa energía.”

Sobre trabajar con la audiencia en vivo

“Cuando sales al ring, debes escuchar al público: ¿están emocionados, cansados, indiferentes? A veces tienes que animarlos, otras veces hacer que bajen la emoción para preparar el clímax. Por ejemplo, si la multitud está muerta, puedes hacer movimientos grandes, golpear al oponente, tirar a alguien sobre una mesa o barrera, y eso genera reacción. La clave es adaptarse al momento y mantener la historia viva en función de la audiencia.”

Sobre la improvisación y la adaptabilidad

“Es como improvisación. El público puede reaccionar diferente a lo que esperabas, y tú debes ajustarte en el momento. WWE me ha preparado para todo en entretenimiento porque estamos frente a un público en vivo, sin teleprompters, sin repeticiones; todo está en tu cabeza y debes adaptarte si la reacción no es la que esperabas.”

Sobre cambios de guion y perder oportunidades de campeonato

“Ha pasado que me dijeron que iba a ser campeón y luego, una hora antes, cambiaron el guion. Por ejemplo, iba a enfrentar a Rey Mysterio, luego a John Cena, e iba a ser campeón. Pero cambiaron la historia y Rey terminó ganando. En esos casos, lo importante es cómo manejas la situación: yo decido ser memorable con lo que me den, aunque solo tenga unos segundos en pantalla.”

Sobre la política interna y mantenerse relevante

“Siempre estoy proponiendo ideas, tratando de mejorar y elevar a la empresa. Aun en mi año 20, sigo buscando maneras de destacar y asegurarme de que nunca me olviden ni a mí ni lo que puedo hacer por WWE.”