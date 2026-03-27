Como ya habíamos dado a conocer, la ausencia de Wardlow de las pantallas de AEW no se debía a una lesión, sino a que participaría en un programa de televisión. Y el día de hoy, a través de su cuenta de X, el luchador anunció cuál es ese proyecto: formará parte del elenco de American Gladiators, el reboot del popular programa de los noventas, que en su momento rivalizara en popularidad con WWE.

Wardlow será conocido como Fang y mostrará su imponente físico (1.96 m y más de 120 kg), combinado con su conocimiento en lucha, boxeo y jiu-jitsu.

► Wardlow será FANG en American Gladiators

Wardlow is officially FANG! 🐺 One of the new #AmericanGladiators which debuts April 17th on @primevideo Very excited for this, I grew up watching this show so little me is very proud to say, I am an American Gladiator! Pretty wild. Hope y’all are ready! pic.twitter.com/hn3Usog6ev — Wardlow (@RealWardlow) March 26, 2026

La nueva temporada de American Gladiators se estrenará exclusivamente en Prime Video el viernes 17 de abril. Los primeros tres episodios llegarán ese día, seguidos de tres más el 24 de abril y los cuatro finales el 1 de mayo. El programa será conducido por The Miz y Rocsi Diaz, con comentarios de Chris Rose.

Se trata de un reboot fiel al formato clásico: competidores ordinarios enfrentan a gladiadores profesionales en pruebas de fuerza, agilidad y resistencia, buscando un premio de 100 mil dólares.

► Otros luchadores participarán

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Wardlow no es el único luchador: también participarán figuras como Kamille (Hurricane), Jessie Godderz, (Steel) J-Rod (Supernova) y Rick Boogs (The Bull), además de otros atletas de CrossFit, fútbol americano y fisicoculturismo.

Los seguidores de Wardlow no han tardado en celebrar la noticia, pero nadie está tan emocionado como el propio Wardlow, pues de niño fue un acérrimo fan de los American Gladiators originales.