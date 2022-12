The Miz triunfó fuera de WWE gracias a The Rock

Desde que irrumpió en Hollywood, The Rock ha demostrado a las Superestrellas de WWE que hay un camino para ellas lejos del ring. Una estrella actual que ha probado ocasionalmente suerte como actor es The Miz. En los últimos años, la Superestrella de Monday Night Raw ha sido el protagonista de la serie The Marine, donde protagonizando 4 películas distintas desde 2013. Sin embargo, antes de su primera toma, la estrella descarada y franca estaba sorprendentemente nerviosa cuando las cámaras estaban a punto de rodar aunque siempre recordará el consejo que le dio otra de las Superestrellas más importantes de todos los tiempos y ahora el actor mejor pagado de Hollywood, The Rock.

► Las palabras que cambiaron su vida

En el programa Off The Beat con Brian Baumgartner, The Miz, excampeón de WWE, reveló el consejo que le dio Dwayne «The Rock» Johnson momentos antes de empezar a rodar:

«Me dijo: ‘Tío, lo mejor que podría decirte para ayudarte es que seas natural, y va a sonar tan fácil y tan raro, pero una vez que llegues allí, habrá tres o cuatro cámaras, tendrás que golpear un punto al que no puedes mirar, no puedes mirar al punto. Tienes que ser normal y natural. Es acción y tienes que hacer que parezca real. Fue un gran consejo. Porque a veces, en la interpretación, se ve un tipo de representación robótica. Yo no quería hacer eso».

Además de en el cine, The Miz brilla fuera de WWE desde 2018 junto a su esposa y también luchadora Maryse como protagonista de su exitoso reality ‘Miz and Mrs’ aunque nunca fue así ya que sus comienzos en WWE estuvieron muy cerca de acabar con sus huesos en la mesa de comentaristas, como reconoció en el mismo podcast:

«Nunca lo olvidaré, dijeron: ‘Nos impresionaste tanto que tal vez haya algo para ti aquí‘. Me llevaron a Connecticut para comentar. Joey Styles me enseñó junto a Todd Grisham y Michael Cole y me dijeron: ‘Podríamos traerte como comentarista o entrevistador, ¿Qué te parece?’ Les dije que aquel había sido el sueño de toda mi vida, pero no de aquella manera sino sobre el ring, como una Superestrella de WWE. No me miraron como una Superestrella, me miraron como una personalidad. Vieron algo diferente en mi. Me encanta lo que hacen y hacen un gran trabajo, pero quiero ser más grande que The Rock y Hulk Hogan. Quiero ser una Superestrella».

«Firmamos un contrato de desarrollo para ir y no pensaron que iba a ser gran cosa, para ser honesto, me dieron este contrato de desarrollo y dije: ‘Estoy ganando más haciendo Real World y The Challenge’. No voy a aceptar un recorte de sueldo para venir aquí. A veces, tienes que distanciarte y ver el plano general de las cosas para poder tomar decisiones. Eso fue lo que hice y al final sí que acepté menos dinero para venir a WWE, entrenar y demostrar que todos estaban equivocados».