The Miz: «Triple H hace que WWE sea increíble»

En una entrevista anterior, «The Awesome One» The Miz aplaudía el buen estado de las Superestrellas de WWE:

«Miras cuántas personas ahora mismo están, como decimos, ‘over’. ‘Over over’ con la multitud. Puedo nombrar probablemente a 15. Es lo más que he visto en toda mi carrera de 20 años. Los PLE están agotados. Los eventos en vivo están agotados. La mercancía se está vendiendo como pan caliente. La multitud está en su punto más alto ahora mismo. Las luchas han estado en llamas en cada PLE, y son estas historias las que están llegando a buen término. Quiero ser parte de SummerSlam, pero entiendo y comprendo lo que está pasando».

El dos veces Campeón WWE y ocho Campeón Intercontinental continuó mostrando su alegría por el presente de WWE recientemente en The Rich Eisen Show:

«Siempre estamos evolucionando como Superestrellas de la WWE. Tanto si eres una Superestrella como una empresa en general, siempre debemos asegurarnos de que el público reciba lo que necesita. Queremos ofrecerles el mejor entretenimiento posible y, ahora mismo, el vestuario está en su mejor momento de positividad. Creo que Triple H ha tomado las riendas y ha hecho que este espectáculo sea increíble. Ha dado oportunidades a gente que quizá no las hubiera tenido antes y ya ves lo que está pasando. Nunca he visto WWE tan popular en mis veinte años de carrera. Nunca he visto tantas superestrellas que consideremos lo que llamamos over, lo que significa que cuando salen, el público se vuelve estático. Tanto si les abuchean como si les aclaman, están muy comprometidos y ahora mismo hay tantas superestrellas que es difícil entrar en la cartelera de SummerSlam. Ahora mismo, entrar en una PLE es muy muy difícil para tener un combate».

¿Qué opinas de la actual WWE, es la mejor que has visto nunca?

